Suzan & Freek krijgen eigen documentaire op Netflix: ‘Kunnen niet wachten’

,,Daar zijn we super trots op”, schrijven Suzan & Freek op Instagram. ,,Over ons leven, onze carrière en hoe wij hierin voor onszelf de balans proberen te vinden temidden van alle hectiek.” Het duo werd overal gefilmd, van thuis aan de keukentafel tot backstage in de Ziggo Dome. ,,We vinden het mega spannend maar kunnen tegelijkertijd ook niet wachten om het met jullie te delen.”

,,Na 2 jaar thuis ‘wachten’ tijdens corona was het afgelopen jaar voor ons enorm overweldigend. Er waren zoveel dingen die we voor het eerst meemaakten: twee keer in een uitverkochte Ziggo Dome, per helikopter naar festivals en een bomvolle agenda, met alle hectiek die daarbij komt kijken,’’ vertelt het duo. ,,In alle drukte kwamen we soms ogen en oren tekort en we zijn dan ook heel blij dat dit allemaal van dichtbij is vastgelegd zodat we het zelf ook nog eens kunnen herbeleven.”