Suzan en Freek zijn verloofd: ‘Ze zei ja!’

De tortelduifjes wisten het nieuws een week lang onder de radar te houden, maar vandaag was het tijd om hun verloving met de buitenwereld te delen. Bij een foto waarop Suzan en Freek knuffelend te zien zijn, schrijft het duo: ‘Eén week geleden in Berlijn… zei ze JA!’

Wanneer de twee daadwerkelijk in het huwelijksbootje stappen is nog niet bekend.

Suzan en Freek vormen al veertien jaar een koppel. Ze werden in 2019 in één klap bekend met de hit Als het avond is. Daarna volgden nog meer nummers, waaronder Blauwe dag en De overkant.