‘Sven Kockelmann moet in z’n eentje Paul en Astrid vervangen’

Tv-columniste Angela de Jong en mediaverslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken bespreken onder meer deze vragen in de nieuwe mediapodcast van het AD. Dit alles in goede banen geleid door presentator Manuel Venderbos. Ze discussiëren uitgebreid over de houdbaarheidsdatum van Zondag met Lubach. Is het doodzonde dat hij stopt of is het goed voor zijn creativiteit dat hij wat anders gaat doen? De meningen zijn verdeeld.



Ook gaan ze het hebben over het stoppen van de zondagavondeditie van Op1. Wat te doen met het huidige presentatieduo Sven Kockelmann en Talitha Muusse. Eén ding lijkt duidelijk: Kockelmann moet behouden blijven voor Op1.



Liever luisteren via Spotify? Dat kan hier.