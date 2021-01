Swingen met Armin, Rolf Sanchez en Davina Michelle: kijk hier mee naar Qmusic Top 40 Awards

De show is in verband met de avondklok woensdagmiddag al opgenomen. Om 19.00 uur begint de onlineshow, waarin prijzen worden uitgereikt in categorieën als Beste artiest, Beste nieuwkomer en Beste liveact. De opener van de stream is een vlammend optreden van dj Armin van Buuren en zanger Duncan Laurence, die onder meer hun hit Feel Something laten horen.