Sylvana Simons: Ik word oma

,,Mijn dochter en haar vriend zijn inderdaad in blijde verwachting”, reageerde Simons vanavond in de uitzending op het nieuws. ,,Iedereen is hartstikke blij en ik kan niet wachten om oma te worden.”



Simons is moeder van zoon Salvatore en dochter Levi. Die laatste is in verwachting van haar eerste kindje. ,,We kijken er heel erg naar uit.”