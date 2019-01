Sylvia Hoeks te zien in commercial tijdens Super Bowl

Hoeks’ agent heeft een bericht hierover in Turkse media bevestigd. De film is vorig najaar opgenomen.



De Super Bowl is al jaren een van de meest bekeken tv-programma's van het jaar in de VS. Turkish Airlines pakt groot uit omdat de luchtvaartmaatschappij in 2019 haar 85e verjaardag viert. De volledige versie van The Journey komt zondagavond online.



Het is voor de 81-jarige Ridley Scott, bekend van grote hits als Alien en Gladiator, voor het eerst in zo'n twintig jaar dat hij een commercial draait. Scott werkte eerder met Hoeks samen voor Blade Runner 2049, een film die hij produceerde. Het gerucht gaat dat Hoeks ook de hoofdrol gaat spelen in zijn nieuwe thriller Queen & Country, al is dat nieuws nog niet bevestigd.



Hoeks maakte de afgelopen jaren snel naam in Hollywood. Behalve in Blade Runner II speelde zij ook een belangrijke rol in The Girl in the Spider's Web, het vervolg op megahit The Girl with the Dragon Tattoo. Binnenkort gaat zij onder meer spelen in een Belgisch-Amerikaanse serie over de Nederlandse actrice Sylvia Kristel.