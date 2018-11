Sylvie heeft pastelvibes en BNR-show Beter kampt met zieken

Geen zorg om Harrold, hij is weer verliefd

15:12 BOEKEL - Knappe man of vrouw die niet even een traan moest wegpinken toen Harrold zondagavond op zijn oldtimer-tractor het erf af dieselde nadat Steffi hem had afgewezen. Niet getreurd, want deze opname van Boer Zoekt Vrouw is al weer ingehaald door het heden waarin Harrold opnieuw verliefd is.