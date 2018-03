Sylvie laat zich door haar Sander verwennen in vijf sterrenkasteel

Video Hans Kraay gehavend bij VI na botsing in Kuip: Wonder dat ik hier zit

12 maart Hans Kraay jr. had vanavond iets uit te leggen toen hij gehavend in het RTL7-programma Voetbal Inside verscheen. De analist stootte gisteren pijnlijk zijn hoofd in de Kuip en zat vanavond met hechtpleisters op zijn voorhoofd aan de talkshowtafel. ,,Ik ben een partijtje bloed verloren; dat ik hier zit, is een wonder.''