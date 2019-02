Sylvie maakt einde aan slepende ruzie met Sabia

Sabia zei in september in de serie Global Gladiators onder meer dat ‘sommige mensen zover gaan dat ze een ziekte verzinnen om daar zelf beter van te worden'. Hiermee zou ze gedoeld hebben op Sylvie, die in 2009 aan borstkanker leed. In augustus liet Sylvie in een brief aan alle Duitse media weten dat ze erg gekwetst was. ,,De bewering dat de ziekte nooit heeft bestaan, is even onwaar als smakeloos’’, klonk het. ,,Dit is onmenselijk. Zelfs mijn zoon Damián (12) was behoorlijk van slag toen hij dit hoorde’’, zei Meis tegen haar Duitse werkgever RTL.

Jammer

Via Instagram laat ze nu weten dat ze ‘blij’ is dat de partijen erin geslaagd zijn ‘een geschil over de inhoud van het programma Global Gladiators in onderling overleg voor alle betrokkenen te beslechten'. De schikking komt ten gunste van de DKMS Foundation, die zich inzet voor leukemie. ,,Pro7 ondersteunt hun werk graag met een gift’’. Over de hoogte van het schikkingsbedrag laat de presentatrice zich niet uit.



Sylvie sluit haar verklaring af door te stellen dat ze het jammer vindt dat ‘mevrouw Boulahrouz’ (Sabia was acht jaar getrouwd met voetballer Khalid Boulahrouz, red.) haar excuses niet heeft aangeboden. ,,Ik zou het gepast hebben gevonden als ze zich bij mij had verontschuldigd. Maar aangezien ze al een onthoudingsverklaring heeft gegeven, heb ik er vertrouwen in dat ze niet opnieuw krantenkoppen zal halen met dit voor mij pijnlijke onderwerp.’’



Opvallend is dat Sylvie de naam van Touriya Haoud, met wie ze ook jarenlang bevriend was, niet noemt. Touriya merkte afgelopen najaar op dat alles wat Meis doet ‘berekenend’ is. ,,Met geld kun je alles kopen. Het is walgelijk en haar leven is een leugen’', stelde ze in het Duitse roddelblad Closer.