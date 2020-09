Sylvie Meis en haar Niclas tóch samen op door paparazzo verspreide trouwfoto's

De tuin van het vijfsterrenhotel Villa Cora in het Italiaanse Toscane zat vandaag vol met 70 genodigden: precies het aantal dat was toegestaan. Sylvie werd weggegeven door haar broer Daniël en zijn man. Zoon Damián, die Sylvie kreeg met Van der Vaart, nam het naar verluidt de laatste meters richting het altaar over.

Omdat de trouwlocatie al langere tijd bekend was, stroomde de paparazzi in Florence toe. In de loop van de dag moest de politie eraan te pas komen om de fotografen die in de bosjes lagen in bedwang te houden. Agenten kwamen poolshoogte nemen, maar grepen niet in. Opvallend: Sylvie hoopte de verspreiding van de eerste trouwbeelden in eigen regie te houden. Via haar management werden strikte eisen naar verschillende fotopersbureau's verspreid, die naar verwachting dit weekend met de officiële trouwfoto's komen. Verschillende sponsors en partners, zoals de maker van de ringen en het merk pen waarmee de huwelijksakte werd ondertekend, moeten worden vermeld. Niclas gaf aan niet in vol ornaat te willen poseren, dus klassieke foto's van bruid en bruidegom blijven uit.