Sylvie Meis geeft inkijkje in turbulent liefdesleven: ‘Trouw zijn is een keuze’

Presentatrice en zakenvrouw Sylvie Meis (41) heeft in de Duitse talkshow 3 Nach 9 een pikant inkijkje gegeven in haar roerige liefdesleven van de afgelopen jaren. De ex-vrouw van Rafael van der Vaart vertelde redelijk openhartig dat ze gek is op spanning en dat trouw zijn aan een partner ‘een keuze’ is.

Volgens Meis, die nog altijd een relatie zou hebben met de Duitse kunstenaar Niclas Castello (41) waarmee ze afgelopen zomer de bloemetjes buiten zette in Saint Tropez en op de Malediven, speelt spanning een voorname rol in haar leven. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het vreemde altijd spannend is”, aldus de blondine die met weinig spraakmakende details op de proppen kwam. ,,En dat is met mensen natuurlijk ook zo...”

Vervolgens ging ze nog ‘dieper’ in op haar persoonlijke voorkeuren op het amoureuze vlak. ,,Ik geloof dat trouw zijn ook een keuze is. Je kan een keuze maken voor de liefde als iemand dat waard is. De nieuwsgierigheid is een oneindige zoektocht naar spanning.” Daarmee stoppen, is volgens Meis ‘een keuze’. De andere gasten in het praatprogramma keken met open mond toe toen Meis met haar ietwat filosofische verhandeling kwam. Maar ze ging verder niet in op de jongste ontwikkelingen in haar privéleven.

Sylvie en de 40-jarige Niclas Castello, een wereldberoemd kunstenaar, leerden elkaar eerder dit jaar kennen op de bruiloft van model Barbara Meier en de Oostenrijkse ondernemer Klemens Hallman. De Duitser Niclas Castello, die eigenlijk Norbert Zerbs heet, kan onder meer Beyoncé en Jay-Z tot zijn fanschare rekenen. Ook is hij een van de meest gezochte artiesten op het platform Artnet. Maar of het nog aan is? Op haar Instagram is, anders dan recent nog, geen spoor meer van de man te vinden.