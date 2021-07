Sylvie Meis presenteert Duitse versie van Love Island

Paris Hilton ontkent geruchten over zwanger­schap

27 juli Paris Hilton (40) zou volgens Page Six in verwachting zijn van haar eerste kindje, maar de oud-realityster en zangeres verwijst die geruchten naar het rijk der fabelen. ,,Ik ben niet zwanger. Nog niet. Ik wacht tot na de bruiloft”, zegt ze in haar podcast.