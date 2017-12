Sylvie Meis veegt letterlijk de vloer aan met ontslag door zender RTL

Presentatrice Sylvie Meis (39), de recent aan de kant werd gezet door de Duitse zender RTL, heeft gisteren met een gezonde dosis humor een sneertje uitgedeeld aan haar voormalige werkgever. Op een liefdadigheidsgala van de krant Bild in Berlijn besloot ze in een galajapon het podium aan te vegen. Meis zette haar actie op Instagram met daarbij de tekst 'Bild bood me een nieuwe baan aan' en twee van het lachen huilende emoticons.

Sylvie Meis was aanwezig tijdens het door Bild georganiseerde gala Ein Herz für Kinder (een hart voor kinderen). Ze verscheen in een zwarte outfit van het Duitse modehuis Lever Couture met deels doorzichtige rok op de rode loper. Het toegestroomde journaille vroeg haar naar haar ontslag door RTL, maar de in Hamburg wonende blondine liet er verder niets over los. Meis zat tijdens de show in een telefoonpanel om donaties aan te nemen.

via GIPHY De Duitse televisiezender RTL zou de jarenlange samenwerking met presentatrice Sylvie Meis hebben opgezegd, omdat de ex-vrouw van Rafael van der Vaart de Duitse taal onvoldoende zou beheersen. Volgens Meis waren daarom de onderhandelingen met haar werkgever stukgelopen. Meis presenteerde bij onze oosterburen zeven seizoenen de populaire tv-show Let's Dance. Volgens RTL speelde Meis' taalbeheersing echter geen enkele rol. De zender wil het dansprogramma opfrissen met een andere, jongere presentatrice: de 24-jarige Oostenrijkse zangeres Victoria Swarovski. Zij spreekt vloeiend Duits.



Meis piekert er niet over om haar tv-carrière in Duitsland te beëindigen. ,,Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik gewoon doorga en alweer over andere dingen nadenk. Ik zou zeggen: houd me in de gaten en het recht zal zegevieren'', vertelde ze deze week aan de Duitse tabloid Gala. ,,Duitsland is nog lang niet van me af.''



Teleurstelling

Volgens oud Let's Dance-deelneemster Victoria Swarovski, die de baan inmiddels heeft aanvaard, is de teleurstelling bij Sylvie Meis groot. ,,We hebben met elkaar gesproken en we weten allebei dat dit besluit niet mijn fout is'', aldus Swarovski in Gala. Meis reageerde in de krant Bild woedend op het verlies van haar baan. ,,Ik had nooit gedacht dat mijn beheersing van de Duitse taal reden zou worden voor een breuk met RTL.'' Wat presentatrice en zakenvrouw Meis - die ook nog een eigen lingerie- en schoenenlijn runt - in de toekomst gaat doen op de Duitse tv is nog onduidelijk.

Eind vorig jaar vertelde Sylvie dat ze het presenteren in de Duitse taal altijd spannend is blijven vinden. Ze kreeg de taal onder de knie toen ze met haar ex Rafael in Duitsland woonde. Meis deed in 2010 voor de eerste keer mee aan Let's Dance: toen nog als deelneemster samen met danspartner Christian Polanc. Een jaar later werd haar gevraagd de show te gaan presenteren met de Duitse co-host Daniel Hartwich. Hartwich blijft wel aan als presentator, zo heeft RTL laten weten. Hij gaat het alweer elfde seizoen van de dansstrijd vanaf maart 2018 aan elkaar praten met Victoria Swarovski die het voorlaatste seizoen van de show won.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Berlin Nights ✨✨ ready to hit the red carpet at the #einherzfürkinder Gala @bild ❤️ #charity #gala #dress by @lever_couture #glam by @serenagoldenbaum @einherzfuerkinder Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 9 Dec 2017 om 7:48 PST