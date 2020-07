Sylvie Meis viert toch maar vast vrijgezellenfeest

Voor haar Bachelorette weekend streek Meis neer in haar favoriete Duitse spahotel Wessenhaus am Meer. ,,I made it trough the wildernis", zo laat ze haar volgers via Instagram weten. Gehuld in bikini met een sluier poseert ze op enkele plaatjes. Ook poseert ze samen met haar vriendinnen op de trap bij het hotel.



Sylvie zou in juni haar bruiloft vieren. ,,Het is natuurlijk triest en jammer dat we vanwege de huidige situatie het bruiloftsfeest moeten uitstellen, maar er spelen nu belangrijkere dingen”, zei ze eerder tegen het Duitse Bunte. Ze verzekerde dat het huwelijk er hoe dan ook komt. ,,Uitstel is geen afstel”, aldus Meis.



Een vervangingsdatum hebben ze nog niet gevonden. Ze hopen in ieder geval nog dit jaar hun jawoord aan elkaar te kunnen geven.



Sylvie en Niclas waren van plan in het Italiaanse Florence te trouwen. De twee maakten in oktober, toen ze elkaar nog maar een paar maanden kenden, hun huwelijksplannen bekend.