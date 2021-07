Sylvie piept ertussenuit met zoon en Carice is een ‘hangmoeder’

Podcast Marvel slaat terug met Black Widow en de Top 5 ‘films over zussen’

8 juli Het heeft mede door de coronapandemie lang geduurd, maar nu is er eindelijk het solo-avontuur van Marvel-superheld Natasha Romanoff alias Black Widow. Is het misschien sowieso een beetje mosterd na de maaltijd? En wordt de film door Florence Pugh, als het ‘zusje’ van Scarlett Johansson, gekaapt? Een mooie aanleiding voor een top 5 ‘films over zussen’ in deze nieuwe aflevering van MovieInsiders.