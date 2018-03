Sylvie praat uitglijders Let's Dance-opvolgster goed

Sylvie Meis (39) gelooft in de presentatiekunsten van haar opvolgster in het Duitse populaire programma Let's Dance , ondanks dat Victoria Swarovski er tijdens haar debuut vrijdag een potje van maakte. Volgens Sylvie, die een aantal maanden gelden plots werd vervangen door de 15 jaar jongere Oostenrijkse, verdient Victoria een 'eerlijke kans'.

,,Natuurlijk is alle begin moeilijk. Ik hoop dat mensen haar een eerlijke kans geven haar eigen plaats in de show te vinden en in te vullen'', aldus La Meis vandaag in een korte reactie tegen de Duitse krant Bild.

Duitse kijkers raakten afgelopen weekend niet uitgepraat over Swarovski, die tijdens de live show van Let's Dance overduidelijk bloednerveus was en de ene fout na de ander maakte. ,,Ze was onhandig, struikelde over haar woorden en vergat zelfs de telefoonnummers van de kandidaten aan te kondigen'', concludeerde Bild. Ook kwam de presentatrice stijfjes over en werd ze bekritiseerd om zinnetjes die ze letterlijk uit haar hoofd had geleerd. Een wereld van verschil met Sylvie, die de dansshow maar liefst zeven seizoenen lang presenteerde.

Accent

Volledig scherm Sylvie presenteerde Let's Dance zeven jaar lang. © EPA Met Let's Dance bereikte de Nederlandse een miljoenenpubliek en daarmee een sterrenstatus. Ondanks haar populariteit vond RTL het tijd voor vernieuwing en werd ze pardoes vervangen door nieuwkomer Victoria Swarovski. Dat kijkers zich zouden storen aan Sylvies beheersing van haar Duits, snapte ze niets van. ,,Ik woon hier al tien jaar, maar nog steeds zijn er na een uitzending altijd wat mensen die zich op sociale media uitlaten over mijn accent. Dat het zó ver zou komen, had ik niet verwacht’’, reageerde ze over haar ontslag tegen Bild.



Overigens kwam Swarovski via Instagram zaterdag kort terug op haar blunders. ,,Het was een lange, lange dag. Het was zo, zo mooi! Ja, ik versprak me hier en daar. Ik deed dit werk ook niet eerder. Maar het was allemaal geweldig. Ik kijk erg uit naar volgende week.''

Kristallen

De in Innsbruck geboren Victoria is een erfgename van de Oostenrijker Daniel Swarovski, die met zijn gelijknamige familiebedrijf een imperium in kristallen juwelen opbouwde. In juni stapte de toenmalige 23-jarige Victoria in het huwelijksbootje in het Italiaanse Portopiccolo met Werner Mürz, een vastgoedinvesteerder. Het huwelijksfeest met 250 gasten vond plaats in het luxe vijf sterrenhotel Falisia.