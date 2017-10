Sylvie toont handige trekstang en Carice showt drie onderkinnen

Sylvie's trekstang

De meeste reizende vrouwen hebben doorsnee spullen in hun koffers zoals föhns, make-up en natuurlijk de nodige boven- en onderkleding. Maar Sylvie Meis neemt nog iets anders mee: een soort trekstang waarmee ze overal en nergens fitnessoefeningen kan doen. De zogenoemde Sywos One geeft haar zo te zien aan strak fysiek, maar resulteert wel in een taalkundig missertje van de perfectie nastrevende blondine. Ze schrijft namelijk 'alwas' in plaats van 'always'.

Making my training efficient with my @sywos one #onemovetwogains Alwas in my travel luggage so I can workout everywhere I want to.#alwaysfiteverywhere #dhdl Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 10 Oct 2017 om 10:07 PDT

Laura gaat trouwen

De Nederlandse mediapersoonlijkheid en oud-realityster Laura Ponticorvo (32) blijkt afgelopen weekend, op haar verjaardag, door haar vriend Ryan ten huwelijk te zijn gevraagd. En natuurlijk zei Laura volmondig en met tranen in de ogen ja. ,,Ik kan het nog steeds niet geloven.''

Carice's onderkinnen

Carice van Houten, die in augustus vorig jaar zoontje Monte op de wereld zette, komt met een ietwat merkwaardige foto op de proppen inclusief raadselachtig bijschrift. Op het kiekje showt de vriendin van de Australische acteur Guy Pearce (Monte's vader) een aantal onderkinnen. ,,Een jaar en drie kinnen geleden'', schrijft ze. Wanneer het kiekej is gemaakt? Mogelijk in de laatste fase van haar zwangerschap.

One year and 3 chins ago Een foto die is geplaatst door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 10 Oct 2017 om 9:37 PDT

Igmar bij de senioren

De kersverse Qmusic-dj Igmar Felicia peilt in een bejaardentehuis hoe het met de liefde staat. De vrouwen vechten om Nico, zo blijkt uit zijn korte reportage.

Een cursus online daten voor senioren!❤️ Check de hele video van Igmar’s #Blackout op Qmusic.nl! (Link in bio) Een foto die is geplaatst door Qmusic Nederland (@qmusicnl) op 9 Oct 2017 om 22:18 PDT

Jan is te boeken

Jan Smit scheert zijn baard normaal gesproken elke dag, maar deze dagen gaat hij door het leven als 'baardmans'. In de studio krijgt hij gezelschap van 3JS-zanger Jaap... Kwakman. ,,Voor al uw bruiloften en partijen'', aldus het olijke duo.

Baardman & Kwakman! Voor al uw bruiloften en partijen... 😜 Een foto die is geplaatst door JAN SMIT (@jansmitcom) op 10 Oct 2017 om 2:50 PDT

Nick & Simon hangen

Nick & Simon schitteren in de lobby van sterrestaurant Merlet in het Noord-Hollandse Schoorl. Op de muur welteverstaan, want hun collega en vriend Marco Borsato vond zijn zwart-wit foto's van het Volendamse duo zo mooi, dat ze zijn opgenomen in zijn expositie.

Jaaa daar hangen we hoor! 📸🙏🏻 @borsato heeft een schitterende expositie in @restaurantmerlet in Schoorl. Gaat dat zien! N Een foto die is geplaatst door null (@nicksimon_online) op 9 Oct 2017 om 22:31 PDT

Duurzame Victoria

Victoria Koblenko is gek op fashion en showt op de dag van de duurzaamheid een spijkerjasje dat is gemaakt van oude kledingstukken die werden ingeleverd bij H&M. ,,Buy less buy better'', aldus La Koblenko over haar bewuste koopgedrag.

De gouden jurk van Angela

Angela Schijf moest naar eigen zeggen een knop omzetten om zich letterlijk bloot te geven voor haar nieuwe serie Meisje van Plezier, waarin ze in de huid van een gekwetste prostituee Nadine kruipt. ,,Daar is heus veel vrees en gêne aan vooraf gegaan'', vertelt ze in een fragment dat is vrijgegeven door Videoland. Donderdag mag ze opnieuw een galajurk aan, want de actrice maakt tijdens het Televizier-Ring Gala kans op de Zilveren Televizier Ster Vrouw.