Sylvie verlangt terug naar Nederland, dochter Simon denkt dat haar vader zwanger is

Een fontein als eerbetoon aan nagellak­held Tijn (2010-2017): ‘Dit past bij hem, hij was een echte waterrat’

Zaterdagochtend, onder een stralend lentezonnetje, is ‘Tijns waterplein’ op de Grote Markt van Breda officieel geopend. De fontein is een eerbetoon aan Tijn Kolsteren uit Hapert, die in 2017 op zesjarige leeftijd overleed aan herstenstamkanker.

2 april