Sylvie zweert bij oogvullers en Bas doet zwoel dansje

Ook in buitenland volop aandacht voor portret Amalia

Media in het buitenland laten het gisteren verschenen portret van prinses Amalia niet aan zich voorbijgaan. Over de hele wereld is er aandacht voor het boek dat Claudia de Breij schreef naar aanleiding van de aanstaande 18e verjaardag van de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

17 november