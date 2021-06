Sywert koos Twan Huys, ‘de scherpste interviewer van Nederland’, slijmde hij met een gemaakt lachje

MAFS-Chan­tal en Aron bevestigen relatie met foto: ‘Mijn grote liefde’

5 juni De vonken tussen Married At First Sight-kandidaten Chantal Huf en Aron van ’t Hul zijn overgeslagen. Eerder ging het gerucht al dat de twee elkaar hadden gevonden, maar vandaag bevestigt Chantal, die de bijnaam ‘wenkie’ kreeg, dat er inderdaad sprake is van een relatie. ‘Met mijn grote liefde’, schrijft ze bij een foto samen met Aron.