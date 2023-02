Tactische blunder kost kandidaat Slimste mens finaleplek: ‘Kak!’

Het begon een beetje griezelig en eindigde ronduit spectaculair. De voorlaatste aflevering van De slimste mens werd geopend met Doornroosje, een Chileense vogelspin die kandidaat Mátyás Bittenbinder had meegenomen. Het is dit winterseizoen traditie van de bioloog die in elke aflevering waarin hij verschijnt, een dier meeneemt.

De andere kandidaten, actrice Anniek Pheifer (‘Ze kunnen toch niet springen?’) en presentatrice annex youtuber Quinty Misiedjan, deinsden wat terug toen Bittenbinder de spin tevoorschijn haalde en bevlogen vertelde over Doornroosje (‘Al twintig jaar oud’) en Maarten van Rossem vroeg ‘wat ’ie at’. ,,Geen vogels”, aldus Bittenbinder. ,,Veel mensen denken dat, maar de meeste vogelspinnen eten kleine insecten.”

De uitzending bleef spannend, maar dan op een andere manier: met veel venijn in de staart. Quinty Misiedjan was vóór de finaleweek al vier keer (van de vijf afleveringen) de slimste van de dag en kroonde zich deze week (dinsdag en woensdag) eveneens tot de alwetende. De presentatrice moest vanavond Anniek Pheifer voor laten gaan, maar had heel goede kansen om Pheifer naar de finale te vergezellen.

In de dagfinale tegen Mátyás Bittenbinder begon ze met een achterstand (140 seconden tegen 214), maar vocht ze zich terug via vragen over Het Capitool, Martijn Krabbé, beschuit en stond ze plotseling voor: 66 seconden had ze nog, terwijl Bittenbinder er ‘slechts’ 29 had. Vier goede antwoorden moest hij geven om Quinty Misiedjan te spelen. Op de vraag: ‘wat weet je van de leugendetector?’, antwoordde hij ‘apparaat’ en ‘hartslag’ en paste hij. De stand toen: 21 seconden voor Bittenbinder, 26 voor Misiedjan, die vervolgens aan de beurt kwam maar geen antwoord wist.

Daarop maakte ze een cruciale blunder: Misiedjan vergat de seconden te laten weglopen en onder Bittenbinder te komen om de volgende beurt te beginnen. In dat geval had ze in de volgende beurt aan twee goede antwoorden genoeg (twee keer twintig seconden) om Bittenbinder weg te spelen en de finale te bereiken. Misiedjan - had ze een black-out? - paste onmiddellijk, waardoor ze op 25 seconden bleef staan en niet zij maar Bittenbinder mocht beginnen. Ze besefte haar blunder meteen en riep: ‘Kak!’. En nogmaals ‘kak’. Ze bleef het herhalen en: ,,Heb ik al kak gezegd?”

Bittenbinder stamelde alleen maar ‘man, man, man, man’, Misiedjan zei nog dat het ‘dom’ van haar was en vreesde toen de twee goede antwoorden van haar tegenstander. Die vrees bleek terecht. Op de vraag: ‘wat weet je van American football?’ antwoordde Bittenbinder ‘sport’ en ‘touchdown’ en kon toen de armen in de lucht steken. Waarop presentator Philip Freriks riep dat hij ‘Quinty wel heel hartelijk mocht bedanken’.

Dat deed Bittenbinder. Hij gaf haar een knuffel, zei ‘dank je wel’ en speelt morgen de finale tegen Anniek Pheifer en Martin Rombouts. En Quinty Misiedjan, ze sloot de ogen en klapte sportief voor Mátyás Bittenbinder.

Volledig scherm Quinty Misiedjan © KRO-NCRV

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: