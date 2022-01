Talentscout Basja Chanowski wil professionele aanpak: ‘Kandidaten waarschuwen en wapenen’

update Nog een vermeend slachtof­fer Jeroen Rietbergen stapt naar politie: ‘Er is overtui­gend bewijs’

Een vrouw die zegt slachtoffer te zijn geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Jeroen Rietbergen, stapt naar de politie. De vrouw was geen deelnemer aan het tv-programma The Voice of Holland, maar door de commotie die nu rond dat programma is ontstaan, heeft zij besloten alsnog haar verhaal te doen.

23 januari