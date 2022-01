Talitha Muusse is achteraf trots op vertrek bij Op1: ‘Principes belangrijker dan carrière’

Presentatrice Talitha Muusse is achteraf gezien trots op haar besluit om weg te gaan bij de talkshow Op1 . De tv-maker baalde dat ze voor haar gevoel niet haar eigen geluid kon laten horen in de NPO-talkshow, maar vond de beslissing om te vertrekken lastig. ,,Ik weet nu dat mijn principes belangrijker zijn dan mijn carrièrekansen.’’

Dat zei ze vandaag in gesprek met Mischa Blok op NPO Radio 1. ,,Ik heb ‘s nachts in bed veel getwijfeld: heb ik nou een fout gemaakt? Waarom ben ik toch zo principieel? Je gooit je eigen glazen in, wat doe je met je carrière, je hebt hier zo hard naar toegewerkt!”

Maar inmiddels, na een jaar, is Muusse in een fijne fase beland en heeft zij volledig vrede met de manier waarop zij Op1 heeft verlaten. ,,Het is heel fijn om een soort trots te voelen”, legde ze uit. ,,Ik weet nu dat mijn principes belangrijker zijn dan mijn carrièrekansen, status of geld. Het is best fijn om daar een keer in getest te worden. Ik ben nu dertig en ik weet waar ik voor sta, dat brengt best rust.”

De presentatrice, die in het programma een duo vormde met Sven Kockelmann, had onderschat hoe groot de impact van een podium als Op1 zou zijn. ,,Je ervaart opeens een enorme publieke bekendheid, iedereen heeft een mening over je: dat had ik nog nooit op zo’n grote schaal meegemaakt. Zeker als het dan zo afloopt, is dat een flinke klap.”

Kritiek na vertrek

Muusse vertrok in april vorig jaar met veel trammelant bij Op1. Ze besloot de laatste uitzending van haar tijdelijke klus bij het programma over te slaan. Muusse riep in die bewuste week haar online-volgers op naar Den Haag te komen om te praten over de democratie, vooral vanwege de politieke ophef rond Pieter Omtzigt. Omroep KRO-NCRV vond dat dit botste met het onafhankelijke karakter van het programma en verzocht Muusse zich niet in de politieke gesprekken te mengen bij Op1. Zij trok zich toen helemaal terug.

Muusse was na haar vertrek meermaals kritisch over Op1. Volgens haar heeft de redactie meer invloed dan de presentatoren en ontbreekt er een onderzoeksredactie. ,,Ik droeg bij aan een beeld dat ik niet zelf kan checken en dat vond ik heel frustrerend’’, zei ze onder meer. Later stelde ze dat er sprake is van politieke inmenging bij de show. Bert Huisjes, die namens de omroepen de coördinatie doet van de NPO 1-talkshow, noemde dat verwijt ‘absurd’.

Kockelmann presenteert Op1 overigens tegenwoordig weer, nu samen met Fidan Ekiz. Die laatste won onlangs samen met Renze Klamer de AD Media Prijs in de categorie ‘vooral dóórgaan’, omdat ze tot hun verbijstering vorig jaar onverwachts moesten stoppen met hun programma De vooravond:

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: