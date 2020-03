Talkshow Op1 zeven dagen per week te zien

,,We merken dat de kijkers in groten getale op de publieke omroep afstemmen voor informatie en duiding. Daarom is de talkshow Op1 afgelopen weekend al uitgebreid naar zes dagen per week. We gaan nu onze talkshow vooralsnog élke avond live uitzenden.” De zender blijft hetzelfde (NPO1), de aanvangstijd is rond half elf.



Zondag was de presentatie in handen van Charles Groenhuijsen en Sander Schimmelpenninck. Komend weekeinde zitten zaterdag van Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck van WNL aan de kop van de tafel, zondag Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen van Omroep MAX.



Vanmiddag werd bekend dat Margje Fikse haar debuut als presentatrice van de talkshow Op1 zal maken. Ze vervangt Giovanca, die ziek is.