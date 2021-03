Talkshows kiezen liever voor BN’ers en journalisten dan wetenschappers

Saskia Belleman

Bij Op1 ging een derde van alle gesprekken over het virus en dan vooral over de beperkende maatregelen. Bij RTL-talkshows als Jinek, Beau en Humberto ging 20 procent van de gesprekken over corona. Aan tafel bij RTL waren het vooral journalisten die over de pandemie praatten. In programma’s in de vooravond, zoals De Vooravond en M, waren het vooral schrijvers en artiesten die de coronacrisis kwamen duiden.



Uit het onderzoek blijkt volgens NRC dat mensen uit het veld, zoals medisch personeel, veel minder aan tafel zaten om te praten over de crisis. In de top 10 van meest gevraagde gasten, staat maar één vrouw: journalist Saskia Belleman. In de top 25 van meest gevraagde personen staat maar één gast met een niet-westerse achtergrond: AD-columnist Özcan Akyol. De meeste gasten met een niet-westerse achtergrond waren artiesten of sporters.