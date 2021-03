Talkshows weg van Westergasterrein in Amsterdam, terug naar Hilversum

Podcast Lavinia Meijer en de hypnotise­ren­de filmmuziek van Philip Glass

28 maart Hij wordt de meester van de ‘minimal music’ genoemd: Philip Glass. Als bekendste moderne componist is hij geroemd om zijn repeterende motieven en het gebruik van veel elektronische instrumenten. Bekendheid kreeg hij dankzij zijn opera Einstein on the Beach en zijn vele symfonieën. Maar hij componeerde ook de muziek voor films als The Hours, The Truman Show en Kundun.