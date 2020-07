Talpa-baas Paul Römer: VI-heren hebben crisis alleen maar erger gemaakt

,,En van de een op de andere dag was de omzet weg.” Paul Römer (57) kijkt even bedrukt. De directeur zit achter het bureau in zijn werkkamer in Hilversum. Die in Amsterdam kan hij binnenkort uitruimen als de tv- en radioactiviteiten van Talpa Network in één pand worden ondergebracht voor, zo zegt hij ‘een eigen mini-mediapark’.