Talpa en RTL 4 ontkennen ‘kijkersbedrog’ The Voice

Volgens het blad, dat stelt met zestien zangers en zangeressen te hebben gesproken (deelnemers aan The Voice of Holland en artiesten die voor deelname bedankten), is sprake van ‘misstanden achter de schermen van het populaire RTL 4-programma’. Uit een korte voorpublicatie van het betreffende artikel blijkt dat die conclusie met een slag om de arm wordt getrokken op basis van een aantal uitlatingen van anonieme personen. Een daarvan stelt: ,,Tijdens mijn optreden liep John de Mol naar de stoelen van Nick en Simon, waarbij hij een snijgebaar voor zijn keel maakte, zo van: deze mag niet door.”

Een ander - ook niet bij naam genoemd - stelt: ,,Ze suggereerden dat ik zeker in de halve finale zou komen als ik mee zou doen.” Artiesten die wel bij naam worden geciteerd, zeggen over het veronderstelde ‘gesjoemel’ dat ze ‘ervan hebben gehoord’. Maar niet dat er in hun geval daadwerkelijk sprake van was. Nieuwe Revu promoot het artikel met een ronkende tekst. ,,Het is typisch zo’n verhaal dat al langer rondzingt in Hilversum, maar dat niemand durft te publiceren uit angst voor de gevolgen (lees: de macht van John de Mol).”

Producent Talpa stelt vandaag in een reactie aan deze site dat The Voice of Holland in geen geval gemanipuleerd wordt. Een woordvoerder: ,,Het is een van A tot Z integere muzikale zoektocht naar de beste nieuwe zangstem van Nederland. Alle talenten die in het programma de strijd aan gaan, hebben gelijke kansen om winnaar van The Voice te worden. De coaches van The Voice behoren tot de grootste artiesten van Nederland, die uitsluitend op basis van hun vakmanschap de talenten beoordelen. Niemand anders dan de coaches en de kijkers van het programma beslissen welke talenten door mogen naar volgende rondes en wie de winnaar uiteindelijk wordt, op basis van hun zang- en podiumprestaties. In The Voice staat het respect voor het talent en de mens die wordt gecoacht centraal en wordt in alle eerlijkheid en openheid gestreden om de felbegeerde titel van The Voice.”

Nieuwe Revu dook waarschijnlijk in de wereld van The Voice nadat onlangs ophef ontstond bij de Australische variant van het programma. In Australië kwam het programma flink onder vuur te liggen nadat een Australische zanger claimde dat een aantal finalisten van de populaire talentenjacht op voorhand al bekend is. Thom Phillips deed op de Australische radiozender Mix 102.3 een boekje over open over zijn ervaringen. De redactie van The Voice Autralia stuitte vorig jaar online op de muziek van Phillips. ,,Ik kreeg een mailtje of ik wilde meedoen.”

Seintje

De uit Adelaide afkomstige zanger sloeg het aanbod af, waarna een producer van het programma contact met hem zocht. ,,Toen ik mijn verhaal deed, kreeg ik te horen dat het feit dat ik een dochtertje heb, goed bij het format van The Voice past. Ze wilden graag een jonge vader hebben. Vervolgens kreeg ik te horen dat ze me konden beloven dat ik het ten minste tot de halve finale zou schoppen.’’ Phillips bleef bij zijn beslissing zich niet op te geven. Volgens hem krijgen de vier coaches van The Voice een ‘seintje’ als ze op de rode knop moeten drukken opdat een kandidaat zich voor de volgende ronde plaatst. Een woordvoerder van The Voice Australia liet al weten dat de beweringen van Phillips ‘belachelijk’ zijn.

Niet alleen Talpa onderschrijft dat laatste. Ook RTL 4, dat de talentenjacht in Nederland uitzendt, ontkent dat het programma wordt gestuurd. Na de ophef in Australië - medio maart dit jaar - kwam de zender al met een korte reactie. Een woordvoerder benadrukte dat nooit beloftes worden gedaan aan kandidaten over hoe ver zij kunnen komen. ,,De coaches nemen zelf hun beslissing. Dat is de kracht van het format”, aldus een zegsman. Vandaag voegde RTL 4 daar nog aan toe: ,,Wij maken dit programma al tien jaar samen met Talpa. Wij hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de eerlijkheid van het productieproces.”