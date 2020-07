Talpa: Lot Veronica Inside ligt in handen van Wilfred, René en Johan

Dat zei Paul Römer, managing director radio en televisie van Talpa, vandaag op NPO Radio 1. Talpa is het moederbedrijf achter de zender Veronica, waarop het programma te zien is.



Het gaat volgens Römer om een beslissing ‘die de drie mannen met elkaar moeten nemen’. ,,Die discussie moeten zij met elkaar voeren, in een kamertje met de deur dicht. En niet via de de kranten, radio en televisieprogramma's.”



Römer wilde niets zeggen over eventuele plannen rond een andersoortig programma voor het drietal, waar Van der Gijp wel oren naar zou hebben. ,,Ik heb van Rutte geleerd niet in te gaan op wat- en als-vragen. Laten we eerst de heren de tijd geven om te kijken of ze iets willen doen. Daarna gaan we verder kijken.”