Tan baalt van nieuwe tegenvaller: VTBL krijgt toch geen tweede seizoen

UpdateHet voetbalprogramma VTBL , met Humberto Tan als presentator, krijgt geen tweede seizoen op RTL 7. De kijkcijfers vallen tegen. ,,Ik baal ervan, het is niet leuk. Ik had het liever nog wel gedaan, maar ik snap het wel”, zegt Humberto Tan vanaf zijn vakantieadres.

Tan reageert op het besluit om de stekker eruit te trekken met een filmpje op zijn Instagram-account. Vanochtend liet RTL 7 weten dat het na één seizoen stopt met VTBL omdat het programma onvoldoende kijkers trekt.

Aanvankelijk maakte RTL bekend dat VTBL een tweede seizoen zou ingaan met naast Theo Janssen ook Andy van der Meijde als vaste analyticus. ,,We hadden de hoop dat het programma zijn plek zou vinden, ook omdat het online een sterk merk is. Na de evaluatie hebben we een extra onderzoek gedaan onder de kijkers en fans. Daaruit bleek dat beelden onmisbaar zijn voor zo’n programma. Die hadden we niet op zondag. Dus hebben we de optie onderzocht om te gaan schuiven naar een plek later in de week, maar dan heb je weer concurrentie van andere voetbalprogramma’s en wedstrijden. Dat is niet fijn voor de voetbalfan”, aldus een woordvoerder van RTL.

De eerste uitzending van VTBL was op zondag 20 januari. Naar de eerste twee afleveringen keken gemiddeld 275.000 mensen, daarna zakte het aantal kijkers gestaag. RTL beschikt niet over de beelden van de gespeelde eredivisie-wedstrijden. De vraag is of VTBL online nog toekomst heeft. Voor de site werkt een aantal verslaggevers en redacteuren. ,,Vooralsnog blijft het merk bestaan, maar we gaan wel onderzoeken of het ook werkt zonder het televisieprogramma", aldus RTL.

Voor presentator Humberto Tan was dit weer de eerste talkshow nadat hij in de zomer van 2018 moest vertrekken bij RTL Late Night, waarvan de kijkcijfers na een paar succesvolle seizoenen in het slop waren geraakt. Tan is na de zomer weer bij RTL 4 te zien met onder andere het nieuwe programma The Repair Shop.