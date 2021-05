Tarzan-acteur Joe Lara en echtgenote omgekomen bij vliegtuigcrash

Reddingswerkers koesterden zondag geen hoop meer om nog overlevenden terug te vinden. ,,De autoriteiten zochten aanvankelijk per boot en in ondiep water op de plaats van het ongeval”, verklaarde Joshua Sanders, een verantwoordelijke van de reddingsdiensten op een persconferentie. ,,Later voerden ze duikoperaties uit. We zijn op dit moment niet meer op zoek naar overlevenden.” Gisteren werden er verschillende vliegtuigonderdelen en menselijke resten gevonden.

Het vliegtuig, een Cessna Citation 501, stortte zaterdag rond 11.00 uur neer in het ‘Percy Priest’ meer. Het was kort daarvoor opgestegen vanop de luchthaven van Smyrna, in Tennessee, en vloog naar Palm Beach in Florida. Er zaten zeven passagiers aan boord waaronder dus de acteur en zijn vrouw. De andere slachtoffers zijn geïdentificeerd als Jennifer J. Martin, David L. Martin, Jessica Walters, Jonathan Walters en Brandon Hannah. Zij kwamen allemaal uit Brentwood.

Joe Lara was vooral bekend voor zijn rol als Tarzan in de tv-film Tarzan in Manhattan (1989) en de spin-off-serie die daarop volgde: Tarzan: The Epic Adventures (van 1996 tot 1997). Ook had hij rollen in actiefilms als American Cyborg: Steel Warrior, Steel Frontier en Doomsdayer. Gwen Shamblin Lara was de oprichtster van het christelijke dieetprogramma ‘The Weigh Down Workshop’, een organisatie die medechristenen hielp af te vallen en te stoppen met drinken. In 1999 richtte de vrouw de ‘Remnant Fellowship Church’ op.

Het koppel trouwde in 2018. Gwen laat twee kinderen na uit een eerder huwelijk. Volgens News Channel 5 stuurde de dochter van Gwen, Elizabeth Hannah, na het nieuws over de crash een sms naar andere leden van de ‘Remnant Church’ om te bidden . In het berichtje liet Hannah weten wie er in het vliegtuig zat en dat het vliegtuig naar beneden moest voor een gecontroleerde, snelle landing.