Taylor Swift brengt nog dit jaar nieuwe versie van haar plaat Red uit

Fans speculeerden de afgelopen tijd volop over welk album zou volgen en zetten hun geld voornamelijk op 1989 uit 2014. Het wordt echter dus Red, waarvan het origineel in oktober 2012 uitkwam. Wereldwijd zijn meer dan 7,5 miljoen exemplaren van het album verkocht. Op Red staan hits als We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, 22 en Everything Has Changed met Ed Sheeran.