Taylor Swift brengt vier nieuwe nummers uit

Het gaat om songs die al eerder uitgebracht zijn, maar nu opnieuw zijn opgenomen. Eyes Open en Safe & Sound verschenen eerder op de soundtrack van de film The Hunger Games. If This Was A Movie kreeg ook een remake van Taylor. Het nummer uit 2010 is in de originele versie terug te vinden als bonustrack op het album Speak Now. Het laatste nieuwe nummer is All Of The Girls You Loved Before. De song haalde het album Lover niet, maar stukjes van de song zijn vorige maand al opgedoken op internet.