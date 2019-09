Teen Mom-ster Farrah Abraham stelt bizarre eisen aan toekomstige date

Abraham is voorzichtig met wie ze in haar leven toelaat. Ze heeft een aantal specifieke regels waar haar toekomstige partner zich aan moet houden. Zo zouden de mannen vooral geen pers in hun omgeving mogen hebben en is een NDA tekenen verplicht. Farrah vertelt: ,,Ik weet heel goed waar ik naar op zoek ben als het gaat om personaliteit en gedrag. Ik neem geen risico’s meer, de mannen moeten een NDA tekenen. Ze mogen geen pers of andere mensen bellen, of vrienden zijn met verslaggevers. Ik neem het heel serieus.”

Wat Farrah precies bedoelt met ‘andere mensen’, is onbekend. Wel vertelt ze waar deze eisen vandaan komen: ,,Als het gaat om daten, heb ik heel veel nare dingen meegemaakt. Vooral na al mijn therapie. Ik heb geen zin in iemand die met mij wil daten omdat ik bekend ben.” De Teen Mom-ster vindt het op dit moment prima om single te zijn. Ze zou zelfs overwegen om te adopteren. ,,Sophia wil heel graag een broertje of zusje. Ik hoop dat ik iemand ontmoet die leuk genoeg is om een kind mee te krijgen. Maar ik heb geen haast, ik vind het op dit punt oké om getrouwd te zijn met mezelf. Sophia is mijn enige liefde op dit moment. We hebben een gelukkig gezin, we hebben het geweldig.”