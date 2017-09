Tegenvallende kijkcijfers voor Story Of My Life

The Story Of My Life trok woensdag net iets minder kijkers dan Steenrijk, straatarm van concurrent SBS6. Op het realityprogramma, dat vorige week verraste met bijna een miljoen kijkers, hield deze week 990.000 Nederlanders aan de buis gekluisterd. Beide programma's scoorden beter dan The Big Escape, dat voor het eerst te zien was op NPO 3. Naar de spelshow waarin bekende Nederlanders moeten zien te ontsnappen uit escaperooms keken 317.000 mensen. Daarmee veroverde The Big Escape geen plek bij de 25 best bekeken programma's.