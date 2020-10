Tekashi 6ix9ine aangeklaagd voor kinderpornovideo's

Het vermeende slachtoffer zegt in 2015 door Tekashi en een andere rapper, Tauquan Anderson, te zijn meegenomen naar een feestje. Daar kreeg ze drugs en alcohol en werden er video’s opgenomen terwijl ze naakt was en Anderson oraal bevredigde. Ook zou er een filmpje zijn waarop te zien is dat ze in haar ondergoed op Tekashi’s schoot zit terwijl Anderson vloeistof over haar heen giet en haar betast. In een andere clip ligt ze naakt bovenop beide mannen en wordt ze weer door Anderson gegrepen. Ook Tekashi zou aan haar hebben gezeten.



De filmpjes zouden destijds door Tekashi, die eigenlijk Daniel Hernandez heet, op social media zijn gedeeld. Behalve dat het meisje destijds minderjarig was, was ze naar eigen zeggen dusdanig onder invloed dat ze niet wist wat ze deed. Vanwege de emotionele schade die ze heeft opgelopen eist ze een schadevergoeding.