Telecompaper: binnen maand 500.000 abonnees Viaplay en HBO Max

Boer zoekt vrouw Ruim 2,8 miljoen kijkers zien Rob een serenade brengen aan twijfelen­de Wendy

Ruim 2,8 miljoen kijkers hebben gisteren gezien hoe boer Rob een serenade aan Wendy bracht in een nieuwe aflevering van Boer zoekt vrouw. De kersenteler hoopte dat hij en de blondine wat dichter bij elkaar zouden komen na hun citytrip in Frankrijk, maar Wendy zat juist vol met twijfels. ,,Dat gevoel wat van hem zo sterk voor mij is, kan ik hem gewoon niet teruggeven.”

