Teletubbie-acteur (52) overleden

Barnes kroop in de huid van de langste van het stel nadat de originele acteur werd ontslagen. De acteur was een getraind balletdanser en choreograaf.



De Teletubbies waren eind jaren negentig een grote hit over de hele wereld. De kinderserie met dikke gekleurde poppen in een glooiend landschap met een babygezicht als zon werd ook in Nederland jarenlang uitgezonden. Tinky Winky, Dipsy, La La en Po keerden in 2015 terug op de buis in een moderner jasje.



De uitvaart van de acteur vindt plaats op 7 februari. Bezoekers is gevraagd felle kleuren aan te trekken.