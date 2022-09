Teleurgestelde tienermeiden om weigering entree bij film met idool Harry Styles

recensie Harry Sty­les-vehikel Don't Worry Darling als pulp nog net te pruimen

Door de ogen van nu hebben de jaren 50 (althans, het clichébeeld daarvan) iets beklemmends. Die perfect aangeharkte perkjes in hoofdzakelijk witte buitenwijken, vrouwen in kleurrijke kokerrokjes die ’s ochtends met een broodtrommel achter hun naar kantoor vertrekkende mannen aanrennen en vervolgens naar de stofzuiger grijpen. Feminisme en diversiteit zijn voor veel mensen nog steeds vieze woorden, toen nam bijna niemand ze überhaupt in de mond. Even lijkt Don’t Worry Darling geïnteresseerd in precies deze materie, maar in de slotakte bevuilt dit filmrommeltje zijn eigen nest.

20 september