'Teleurstellend begin' talkshow M: Kijkcijfers en marktaandeel dalen

Video Sanne Wallis de Vries zichtbaar geërgerd door quiz in M

7:18 Margriet van der Linden heeft een lastige uitzending achter de rug van M, de talkshow die sinds deze week op de plek van De Wereld Draait Door te zien is. Het slotgesprek met Sanne Wallis de Vries, over haar nieuwe zaterdagavondprogramma, zorgde voor zure blikken van de gast. Vooral de quiz over het nieuws viel niet in de smaak bij Wallis de Vries.