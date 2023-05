Teleurstelling bij Mia en Dion, maar met opgeheven hoofd na songfestival: ‘Voel me nog steeds een winnaar’

met video'sMet het hoofd omhoog verschenen Mia Nicolai (27) en Dion Cooper (29) dinsdagavond laat in Liverpool voor een klein Nederlands persleger om hun vroegtijdige aftocht bij het Eurovisie Songfestival te verklaren. Hoewel de teleurstelling groot is, was er geen verdriet te bespeuren bij het tweetal.

,,Natuurlijk balen we, maar op een schaal van 1 tot 10 is het niet eens een 10. Ik denk 2 of 3. We kunnen onszelf niets verwijten’’, zei Dion Cooper. ,,We hebben er vanavond alles uitgehaald, dit was maximaal.’’

Genoeg voor een plek in de finale van zaterdag was het niet, zo zagen de 2,1 miljoen Nederlandse kijkers. ,,We zaten in een heel sterke halve finale’’, aldus Mia Nicolai. ,,We hebben echt álles gegeven, dat kan ik wel zeggen. En het voelt alsof dit echt nog maar het begin is. Ik heb heel veel vertrouwen in mijn toekomst als artiest en heb ook heel veel vertrouwen in Dion. Ik voel me nog steeds wel een winnaar. We hebben door dit aan te gaan en te durven zoveel overwonnen.’’

Het is voor het eerst sinds 2015 dat ons land niet door is naar de finale. Van de vijftien landen die namelijk gisteren optraden, was er plek voor tien in de laatste ronde. Afgelopen jaren mocht bijvoorbeeld S10 wel twee keer zingen, won Duncan Laurence en zat Jeangu Macrooy automatisch in de finale omdat wij het gastland waren. De stemmen waren deze songfestivaleditie voor het eerst enkel afkomstig van thuisstemmers (televoters).

Aanpassingen in Burning daylight

Dat Burning daylight slechts een paar weken geleden nog werd aangepast - de toonhoogte werd met anderhalve toon verhoogd - heeft de Nederlandse podiumact niet nadelig beïnvloed, denkt Cooper. ,,Wat we hebben kunnen brengen vanavond was echt, puur en het past bij ons. Daar ben ik supertrots op. Dan is het uit je handen. Er was zoveel geweld in deze halve finale. We zitten er niet bij, that's it.’’

Met de uitschakeling is ook het duo Mia en Dion verleden tijd, beiden hebben hun solocarrières. Of Burning daylight nog live zal klinken? ,,Dat weten we eigenlijk nog niet’’, aldus Nicolai. ,,Mijn brein gaat nu even tot hier en niet verder’’, vulde Cooper aan. ,,We hebben nu allebei een paar dagen rust om terug te blikken op deze gekke reis. Daar zal ook een heleboel dankbaarheid bij komen kijken.’’

Overigens is er nog steeds kans op een ‘Nederlands succesje’. De 32-jarige Jesse Wijnans uit Breda danst bij een van de publieksfavorieten: Finland. Mogelijk danst hij de Finnen zaterdag met Cha Cha Cha naar de overwinning.

