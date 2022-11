Televisie ging met Van Nieuwkerk aan de haal: 'Waar het fout gegaan is weet ik niet’

met video 786.000 kijkers zien Oranjewin­ter aftrappen met clash tussen Derksen en Gijp: ‘Nee, jij lult uit je nek’

De start van de talkshow De Oranjewinter is begonnen met een flinke clash tussen vaste gasten René van der Gijp en Johan Derksen. De twee konden elkaar niet vinden in hun mening over Matthijs van Nieuwkerk. De discussie ontspoorde op een gegeven moment, waarbij ze elkaar verweten ‘uit de nek te lullen’.

