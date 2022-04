Televisiekok Rudolph van Veen trouwt na twintig jaar samenzijn

Van Veen bekent dat hij niet zoveel had met trouwen, maar daar in 2019 een ander idee bij kreeg. ,,Op 2 mei 2019 vond ik dat het er maar eens van moest komen. Simone is die dag jarig en bij ons is het dan traditie dat je op bed een mooie taart krijgt. En die had ik, met daarop geschreven: ‘Wil je met mij trouwen?’. De tranen vloeiden rijkelijk, want eindelijk zag ze haar wens in vervulling gaan. Ze zei toen nog dat ze hoopte dat ze lekker lang ‘verloofd’ zou blijven, omdat het zo’n beperkt moment is. Ze heeft gekregen wat ze vroeg, want door corona hebben we het keer op keer moeten verplaatsen. Maar nu mag ze zich eindelijk mevrouw Van Veen noemen. Zondag was overigens niet het officiële jawoord. Dat gaven we al eerder op de bijzondere trouwdatum van 02-02-2022 in Maastricht.”

Rudolph vervolgt: ,,Die datum hadden we al vaststaan en ook door laten gaan, alleen konden we toen nog geen feest geven. Daarom besloten we intiem met zijn tweetjes te trouwen, met Ralph en mijn dochter Doris erbij. Met de trouwambtenaar hebben we dat zo afgesproken. Het was een mooie en stralende dag. In de middag gaven we het jawoord en zijn toen de stad ingedoken. Eerst wat gedronken en toen ergens gezellig wat gegeten. Dit gaf vooral Simone een goed gevoel dat we het samen hebben gedaan. Omdat ze niet zo graag in de spotlights wil staan. Nu heeft ze optimaal van de plechtigheid genoten.”

De televisiekok is blij met zijn besluit om toch te trouwen na al die jaren samen. ,,Als dat haar grootste wens is, waarom zou ik die dan niet in vervulling laten gaan? En hoe leuk is dit ook voor onze zoon! Het is eigenlijk ook een statement om te laten zien hoeveel ik om haar geef. Mijn doel is om mijn vrouw ultiem gelukkig te maken, en de rest van mijn leven te behouden.’’