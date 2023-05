Televisielegende Wieteke van Dort maakt tv-comeback in Secret duets: ‘Waanzinnig’

Als Dave von Raven (42) donderdagavond in Secret duets een liedje zingt met een nog anonieme zangeres, weet hij meteen: deze stem ken ik uit mijn kindertijd. En dat klopt, want het blijkt televisielegende Wieteke van Dort (79), die bijna 650.000 kijkers voor het eerst in tijden weer op tv zien.

In de RTL 4-zangshow gaan bekende artiesten in duet met iemand die ze niet kunnen zien. Aan de hand van de stem en enkele hints moeten ze raden wie aan de andere kant van een dikke muur staat. Dat kan een professionele vocalist zijn, maar ook een BN’er van wie niet bekend is dat die kan zingen.

Hoewel Von Raven donderdagavond meteen de stem herkent van zijn mysterieuze zangpartner tijdens het zingen van Avond van Boudewijn de Groot, kan hij de ‘secret singer’ pas bij de tweede keer zingen plaatsen. Presentator Jamai Loman verklapt alvast dat hij het ‘waanzinnig’ vindt dat ze er is. Panellid René Froger twijfelt geen moment. ,,Dit is zo herkenbaar. Dit komt zelfs uit míjn jeugd, ik ben 62... Ik ken deze mevrouw mijn hele leven al.’’ Panellid Edsilia Rombley (45) is nog zoekende. ,,Zat zij niet in Sesamstraat of iets in die hoek?’’ Even later twijfelt ze toch wil. ,,Frustrerend, ik heb geen idee.’’

‘Stem van voor mijn tijd’

Emma Heesters (27) is de enige die volledig in het duister tast. ,,Hoe zeker René is van zijn zaak, hoe onzeker ik ervan ben, want ik heb het idee dat dit een stem is van voor mijn tijd’’, zegt Heesters. Loman heeft nog een hint: ,,Deze secret singer heeft een sprookjesachtige stem.’’ Om vervolgens te zeggen dat zij ‘in zijn familie heilig is’.

Als de identiteit van Van Dort wordt onthuld, is Von Raven erg blij verrast. ,,Wat was ook alweer dat typetje dat je zo lang speelde?’’ Zonder moeite schakelt Wieteke van Dort naar het Indonesische accent van Tante Lien, waar een deel van de panelleden mee is opgegroeid. In 1979 verschijnt Van Dort voor het eerst in De late late Lien show. Daarna speelt ze in verschillende films en in het Klokhuis, waar ze twintig jaar lang verschillende typetjes en sketches speelt. Sesamstraat, wat Rombley dacht, kon eens rekenen op een gastoptreden, maar daar was Van Dort verder niet bij betrokken.

Als Van Dort met een staande ovatie het podium verlaat, glimlacht ze bescheiden: ,,Ik ben verlegen.’’

