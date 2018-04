Temptation Island-verleiders Fabrizio en Pommeline: 'Ja, wij zijn een koppel'

Wekenlang hielden ze de lippen stijf op elkaar. Pommeline Tillière (verleidster uit het vorige seizoen van Temptation Island) ontkende zelfs met klem dat zij en Fabrizio (uit het huidige seizoen) een relatie hadden. ,,Omdat we eenvoudigweg niet anders kónden, door het contract dat ik had ondertekend met de makers van het programma'', zegt Fabrizio Tzinaridis, die ook Pommelines baas is in zijn tattooshop. ,,Maar nu mag het er eindelijk uit: ja, Pommeline en ik zijn een koppel!''



Compleet uit de lucht valt dit nieuws niet. Iedereen met ogen in z’n hoofd zag dat de twee de laatste weken ­onafscheidelijk waren. ,,Het was onhoudbaar geworden om onze liefde te verstoppen'', aldus de ultiemeTemptation-­verleider. ,,In samenspraak met de Vlaamse zender VIJF (bij ons wordt het programma uitgezonden door RTL 5) kregen we uiteindelijk de toestemming om al als koppel naar buiten te treden. In de hoop dat dit ons rust gaat geven.''