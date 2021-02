Temptation-Jaydi: ‘Ik heb geen spijt dat ik voor Ricky heb gekozen’

In de nieuwe reeks van Temptation Island stonden de koppels op het punt een volgende stap in hun relatie te zetten en zochten ze uit of ze echt de ware voor elkaar zijn. Dat bleek bij Jaydi en Sonny al snel tegen te vallen. Tien minuten nadat Jaydi naar het resort vertrok waar de vrijgezelle mannen zich bevonden, sprak Sonny zich tegen de andere bezette mannen uit over het ‘willen aantikken van de 100 vrouwen'. Het bleef niet bij die uitspraken. Zo stelde Sonny meermaals dat Jaydi ‘zijn levensproject’ was, dat hij altijd ‘de zijwieltjes’ van Jaydi is geweest en dat hij ervan overtuigd is dat hij Jaydi heeft kunnen helpen om volwassen te worden. ,,En dat doet ze heel mooi”, aldus Sonny.



In het resort van de vrouwen opende Jaydi gaandeweg de dagen vorderden haar ogen. De opmerkelijke uitlatingen van haar -inmiddels dus ex-vriend, schoten bij de 22-jarige blondine compleet in het verkeerde keelgat. Ondertussen was daar professioneel wakeboarder Ricky, met wie Jaydi langzaamaan een hechte band opbouwde. Die band mondde uit in een romance, waarna Jaydi besloot om Sonny via een videoboodschap op de hoogte te brengen van haar keuze om een punt achter hun relatie te zetten. Een besluit waar Jaydi tot op de dag van vandaag absoluut geen spijt van heeft, ondanks dat het Temptation-avontuur één grote rollercoaster was.