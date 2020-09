Temptation-Rosanna gooit haar oude bil-implantaten in de verkoop op Instagram

,,Nou, hierbij verkoop ik mijn oude bil-implantaten. Als je geïnteresseerd bent, stuur me een berichtje”, schrijft Rosanna bij een foto op Instagram. Daarop zijn de implantaten netjes ingepakt te zien. Het is nog niet bekend of Rosanna al een koper gevonden heeft.

De voormalige Temptation-ster is niet vies van een bezoekje aan de plastisch chirurg. Zo liet ze al ingrepen uitvoeren in haar gezicht en aan haar billen. Diana Gabriels van de bekende gelijknamige kliniek waar de realityster voorheen kind aan huis was, liet eind vorig jaar weten de samenwerking met Rosanna te hebben stopgezet. De plastisch chirurg die meer realitysterren tot haar clientèle mag rekenen voor een paar nieuwe borsten of lippen, vindt dat Rosanna te ver is gegaan. ,,We hebben haar gezegd dat we het zo langzamerhand onverantwoord vinden”, aldus Diana Gabriels destijds aan het Belgische blad TV Familie.

Regels voor implantaten

Een medewerker van de praktijk van Gabriels’ kliniek voor plastische chirurgie laat aan deze site weten dat Rosanna als eigenaar van de implantaten, ze mag verkopen. ,,Je koopt zo’n implantaat ook niet bij ons als kliniek, maar je gaat een deal aan met de leverancier. Die biedt ook de garantie die op een implantaat zit”, aldus de medewerker. ,,Overigens gebeurt het in Amerika veelvuldig, dat pornosterren of naaktmodellen hun implantaten te koop aanbieden. Die gaan als collector’s item als warme broodjes over de toonbank.”

Voor wie de overgenomen implantaten van Rosanna in de eigen derrière wil laten plaatsen: dat is in Nederland uit den boze. ,,Geen idee hoe dat in de rest van de wereld werkt, maar hier mag dat niet. Wij houden ons aan de reglementen van de brancheorganisatie (Nederlandse Vereniging Voor Plastische Chirurgie, red): een implantaat moet nieuw en steriel zijn. De kans op infectie is simpelweg te groot. Wij zouden dit niet eens mogen terugplaatsen in het lichaam van de cliënt die het in eerste instantie heeft laten verwijderen.”

Bovendien geldt sinds januari 2019 in Nederland een registratieplicht: het Landelijk Implantaten Register (LIR). ,,Hierin staan alle implantaten vermeld en die zijn aan een naam gekoppeld, voor als er problemen zijn. De drager moet dan snel gevonden kunnen worden.”

Behalve Rosanna lieten ook andere Temptation-gezichten aan zich sleutelen. Onder anderen Pommeline Tillière (26) en Fabrizio Tzinaridis (27) plaatsen op Instagram het resultaat van enkele ingrepen.

Broeierig

De Haagse Rosanna Voorwald en haar grote liefde Niels van der Zanden deden twee keer mee aan Temptation Island, waarbij hun relatie danig op de proef werd gesteld. De eerste keer was in 2017. Beiden bleken niet opgewassen tegen de verlokkingen waaraan ze werden blootgesteld: Rosanna viel voor verleider Alex en Niels bleef plakken aan verleidster Parastoo.

Rosanna en Niels vonden elkaar na het broeierige avontuur echter terug en besloten de uitdaging opnieuw aan te gaan in Temptation Island VIPS. Wederom kon Niels de verleiding niet weerstaan, hij viel voor verleidster Fabiola. Het zonovergoten eiland was even te klein, maar ook deze misstap bleek te lijmen. Het stel is inmiddels zelfs verloofd.

Rosanna hintte eerder op een derde deelname aan Temptation Island, wat dan als ultieme relatietest zou moeten gelden voor zij en Niels in het huwelijksbootje stappen.

Nieuw Temptation-avontuur

Binnenkort gaat een nieuw Temptation-avontuur van start: Temptation Island: Love or Leave. De reeks telt dertien afleveringen en is vanaf november te zien bij Videoland. De presentatie is in handen van Kaj Gorgels en Monica Geuze. Of tortelduifjes Niels en Rosanna in deze serie terugkeren, is dus nog even afwachten.

