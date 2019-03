Temptation-Ruud en Rowena zetten punt achter hun relatie

Het doet Rowena en Ruud pijn om een punt achter hun relatie te zetten, maar de twee zagen geen uitweg meer. Ruzie, ‘een sappig verhaal’ of ‘drama’ is er dan ook niet. Rowena verklaart dat ze zich allebei aan het ontwikkelen zijn, waardoor ze geen tijd en energie hebben om nog aan elkaar te besteden.



‘We hebben veel meegemaakt in een korte periode en dat maakt onze band sterk en speciaal', schrijft ze onder meer. Daarmee doelt Rowena mogelijk op hun deelname aan het RTL5-programma Temptation Island VIPS, waarin te zien was hoe hun relatie aan een zijden draadje hing na de confrontatie met elkaar.



‘Wij houden van elkaar en houden van betekent ook kunnen loslaten wanneer nodig’, legt Rowena uit. ‘We zijn dankbaar dat we in elkaars leven zijn gekomen en van elkaar hebben mogen leren. Hij zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben.’



De twee sluiten overigens niet uit dat ze ooit weer bij elkaar komen. Ze houden een slag om de arm door te melden dat ze ‘voorlopig’ uit elkaar zijn en 'nog niet weten wat de toekomst brengt’.