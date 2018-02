Temptationverleider Alex veroordeeld voor mishandeling Vlaamse politicus

Het Openbaar Ministerie in België verwijt de Brabander vooral zijn opvliegende karakter. Uit camerabeelden blijkt dat M. tijdens een avondje stappen in de stad Roeselaere (West-Vlaanderen) ruzie kreeg met het latere slachtoffer. De mannen waren op zoek naar een specifieke shoarmazaak maar die bleek bij nader inzien gesloten. Vervolgens werd Alex, die veel trek had, boos toen zijn stapgenoot hem verbood achter het stuur van zijn auto te kruipen. Eerder die avond belandde M. in een ander handgemeen met als inzet een pet. Het slachtoffer is een gemeenteraadslid in Roeselare. De politicus wist tijdens het gevecht zijn auto in te kruipen en weg te komen.

Formeel veroordeelde de Belgische rechter M. tot wat bij onze zuiderburen heet 'een straf met uitstel', wat in Nederland voorwaardelijk wordt genoemd. In België wordt uitstel vooral gegeven bij lichtere vergrijpen en als iemand nog geen strafblad heeft. Als zelfstandig ondernemer en personal trainer M. zich niet aan de voorwaarden van zijn straf houdt, kan hij voor maximaal een half jaar in de cel belanden.

Reactie M.

M., zo liet hij vanmiddag aan deze site weten, herkent zich absoluut niet in de beschuldigingen. Volgens hem kreeg hij de in zijn ogen 'absurde straf', omdat hij niet kwam opdagen tijdens behandeling van de zaak. ,,Vreemd, want ik heb nooit een uitnodiging gehad om naar België te komen.'' Hij ontkent de man te hebben mishandeld. ,,Ik ben hem wel tijdens het stappen tegengekomen. Mogelijk is hij op een later tijdstip op een andere manier gewond geraakt.'' M. denkt dat de zaak ook in 'opgeblazen' omdat de man actief is in de politiek. ,,Er is geen enkel bewijs dat ik hem iets heb aangedaan.'' Hij haalt zijn schouders op over de uitspraak. ,,En nu weet ik zekerder dan ooit dat ik nooit meer een voet in België zet.''

'Kleintje'

Verleider M. kwam vorig jaar vooral in het nieuws door zijn deelname aan Temptation Island. Hij beet verbaal fel van zich af toen andere deelnemers aan het realityprogramma hem in de media voor schut zetten met teksten als 'man met een kleintje, die niks presteert tussen de lakens'.

Een verzonnen verhaal, zo benadrukte Alex die in de uitzendingen regelmatig en met een knipoog opschepte over zijn centimeters. Om die reden kreeg hij van andere Temptationkandidaten al snel de bijnaam King Kong. Alex wilde vorig jaar tegen deze site niks zeggen over zijn formaat. ,,Tot 'dat niveau' wil ik me in geen geval verlagen. De vrouwen met wie ik intiem ben geweest respecteer ik, maar dat respect blijkt niet altijd wederzijds. Tederheid en intimiteit zijn privé. En over de grootte doe ik graag een wedstrijdje...''

