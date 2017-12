Terreurverdachte plaatst adres van kleuterschool prins George online

Verklapt Rogier met gouden ring dat hij met Gordon trouwde?

6 december De Leidse horecaondernemer Rogier van der Linden (41) heeft in een kort filmpje op Instagram mogelijk verklapt dat hij en niet de Italiaanse steward Manuel Chiavi recent met Gordon in het huwelijksbootje stapte. In het filmpje is in een fractie van een seconde te zien dat Rogier een gouden ring met glinsterende steen om zijn linker ringvinger heeft. Voor zijn vertrek naar de trouwplechtigheid in Kaapstad (Zuid-Afrika) droeg hij dat sieraad nog niet.